Conseils pour accompagner sa meilleure amie dans sa lutte contre le cancer du sein

A 38 ans, Charlotte Pascal apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Pendant un an et demi, elle va enchaîner les rendez-vous médicaux. Et pour traverser cette épreuve, elle a besoin du soutien de ses amies. Pour les aider, elle vient de publier un ouvrage “Ma meilleure amie a un cancer du sein”, aux édition Flammarion.

Pas toujours facile de savoir comment réagir quand sa meilleure amie vous apprend qu’elle a un cancer du sein. Entre les têtes d’enterrement, les pleurs ou alors les “ça va aller. Je ne m’inquiète pas pour toi, tu es une battante”, difficile de savoir quelle bonne attitude adopter. Et puis après, lorsqu’elle enchaîne les séances de chimio, doit choisir une perruque, subit une mastectomie, de la radiothérapie, une reconstruction mammaire éventuellement… Comment aider sans en faire trop, sans paraître maladroite?

Dans son ouvrage, Charlotte Pascal a d’abord voulu remercier ses amies qui avaient été là pour elles. Même si parfois elles ont été maladroites, que certains messages ont pu blesser la jeune femme, cela a toujours été fait plutôt par maladresse. “C’est très difficile de savoir comment réagir et que faire. Parfois quand on est malade, on a envie d’en parler, d’autre pas. L’annonce est aussi un moment très délicat. J’ai pris l’option du sms mais les messages du type “je ne m’inquiète pas pour toi” ce n’est pas ce que j’avais envie d’avoir car moi je m’inquiétais.”

Charlotte Pascal n’hésite pas à détailler les étapes de son traitement. Cela permet aussi aux amies de connaître les étapes par lesquelles elle passe. “Venir choisir la perruque, à une chimio, s’occuper des enfants ou faire un plat, ce sont des choses importantes et qui font du bien.”

Pendant sa maladie, elle a aussi tenu un compte Instagram sur lequel elle communique avec un personnage de Wonderwoman, tout en humour. “Mes amies m’ont souvent comparée à cette super héroïne. Et c’est vrai que quand on est malade, on part un peu à la guerre et cela fait du bien de se comparer à elle.”

■ Interview de Charlotte Pascal, autrice de Ma meilleure amie a un cancer du sein aux éditions Flammarion, par Vanessa Lhuillier