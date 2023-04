Conseil des Femmes : pour Sophie Rohonyi, “la priorité est l’autonomie financière des femmes”

Ce conseil a été créé en 1905, et il s’agit d’une association coupole, qui regroupe plus de 50 associations de femmes de tout horizon, âge, sensibilité qui a pour objectif commun de faire avancer la cause des femmes. La députée Sophie Rohonyi (DéFI) vient d’être élue présidente du Conseil des Femmes et elle était l’invitée du 12h30.

Cette instance a déjà obtenu de nombreuses victoires concernant les droits des femmes. On peut citer notamment, le droit de vote ou encore l’accès à certaines professions pour les femmes. L’objectif pour Sophie Rohonyi est donc : “De s’inscrire dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé”

Si le féminisme n’est pas un mouvement toujours très unilatéral, c’est ce qui fait la force et la faiblesse du Conseil des Femmes d’après la députée. En effet, malgré les désaccords, elle confie que les associations ont les mêmes objectifs ambitieux et qu’elles avancent ensemble au sein de commission thématique (éthique, santé etc). Sophie Rohonyi compare l’organisation, à celle d’un parti politique : “On discute de tout, et on a la volonté d’avancer ensemble. On fait confiance aux femmes qui siègent dans ces commissions.”

Avant d’être une femme politique, la députée est avant tout une citoyenne féministe d’après elle. Il était donc important à ses yeux de rester en lien avec l’associatif et de garder un oeil sur le terrain.

Le prochain défi du Conseil des Femmes et de préparer les élections, en sensibilisant notamment les partis aux droits des femmes, qui doivent rester une priorité dans tous les programmes politiques. La priorité devrait être l’autonomie économique et financière des femmes car : “Plus une femme est précaire, plus elle est vulnérable par rapport à des situations des violences. Une manière efficace de protéger les femmes est de pouvoir veiller à leur autonomie financière, notamment en individualisant les droits sociaux, et en exigeant une vraie égalité salariale.”

► Interview de Sophie Rohonyi, nouvelle présidente du Conseil des femmes au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier