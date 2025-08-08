Conference League : Anderlecht domine nettement le Sheriff Tiraspol (3-0) à l’aller du 3e tour qualificatif
Le Sporting d’Anderlecht a signé une nette victoire 3-0 à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League de football, dominant les Moldaves du Sheriff Tiraspol jeudi soir au Lotto Park. Nilson Angulo (17e), Kasper Dolberg (48e) et Yari Verschaeren (81e) ont été les buteurs anderlechtois.
Les Mauve et Blanc ont mis la pression sur leur adversaire dès l’entame et se sont procuré une première occasion franche à la 10e minute: Nathan De Cat a récupéré le ballon haut sur le terrain et l’a transmis à Thorgan Hazard, qui lui a remis à droite. Excentré, le milieu de terrain de 17 ans a tiré sur Ivan Dyulgerov, le gardien du Sheriff. Le Sporting n’a pas tardé à concrétiser sa domination ensuite. En jambes depuis le début de la rencontre, Ilay Camara a appelé le ballon le long de la ligne à droite et a adressé un centre précis à Nilson Angulo, qui a ouvert le score d’une superbe reprise de volée dans la lucarne opposée (17e).
Au terme d’une combinaison collective dans la surface adverse, Yari Verschaeren a manqué de tranchant pour faire immédiatement le break (21e) et, quelques secondes plus tard, Kasper Dolberg a touché le poteau après avoir été trouvé en retrait (22e). Anderlecht a ensuite perdu le meilleur joueur du début de rencontre après 27 minutes: Camara, qui remplaçait déjà Ali Maamar, malade, dans le onze de départ, a dû sortir blessé alors qu’il était titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Anderlecht cet été, après quelques semaines d’indisponibilité en raison d’une blessure musculaire. À l’image d’Angulo, qui a tenté de loin (34e), les Mauves ont continué de mettre la pression sur la défense moldave. À la réception d’un centre de Hazard, Angulo a manqué le doublé en butant sur Dyulgerov (43e). Dès le retour des vestiaires, Anderlecht s’est montré bien plus efficace: Degreef a réussi un beau contrôle plein axe et a trouvé à gauche Verschaeren. Le milieu a immédiatement remisé pour Dolberg, qui a marqué dans le but vide (48e). Le break obtenu, les joueurs de Besnik Hasi ont levé le pied et ont davantage procédé en contres.
Tiraspol aurait pu réduire l’écart mais Elijah Odede, pourtant en position idéale après un coup de billard dans la surface bruxelloise, a frappé au-dessus (68e). Entré en jeu, Adriano Bertaccini a mis fin au suspense en récupérant un ballon mal contré dans la surface adverse, effaçant le gardien et donnant le ballon à Verschaeren, seul dans l’axe et auteur du troisième but (81e). Anderlecht et Tiraspol se retrouveront pour le match retour jeudi prochain à 19h00 à la Sheriff Main Arena de Tiraspol. En cas de victoire dans cette double confrontation, Anderlecht jouera sa place en phase de ligue de la Conference League à l’occasion du barrage (les 21 et 28 août) contre le vainqueur du duel entre les Chypriotes de l’Aris Limassol et les Grecs de l’AEK Athènes. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 2-2 à l’aller jeudi soir à Chypre.
Besnik Hasi “très satisfait” du visage d’Anderlecht mais attend des nouvelles de Camara
Besnik Hasi, l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht, était partagé jeudi soir après la large victoire (3-0) de ses joueurs face au Sheriff Tiraspol, en match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League au Lotto Park. Malgré la large victoire, il n’a pas tout apprécié dans le jeu développé par son équipe et a vu Ilay Camara sortir après 27 minutes.
“Bien sûr 3-0, c’est un excellent résultat”, a reconnu Hasi en conférence de presse, ajoutant être “très satisfait des progrès” réalisés par son équipe: “On avait aussi bien commencé contre le Cercle, sans réussir à faire rapidement 2-0. Nous l’avons fait aujourd’hui.” “Je n’étais pas satisfait du dernier quart d’heure, où il y a eu beaucoup de pertes de balles”, a cependant souligné l’entraîneur. “Nous aurions pu plus facilement mettre fin au suspense. Beaucoup de choses n’étaient pas justes.”
Anderlecht a toutefois de nouveau perdu sa recrue Ilay Camara, qui a rechuté après sa blessure musculaire et a dû être remplacé. “Difficile de dire ce qu’il a. C’est quelque chose au tendon d’Achille. Nous attendons de nouveaux examens demain. Vous avez vu son importance dans notre jeu. Il devait jouer 45 minutes maximum. On ne pouvait pas compter sur Ali (Maamar, ndlr), qui était vraiment malade, fatigué, et n’était pas prêt pour commencer.”
Le T1 des Mauves a en revanche pu compter sur la vivacité de Nilson Angulo, auteur de l’ouverture du score sur une superbe reprise de volée, même s’il a indiqué attendre encore plus de son ailier. “Honnêtement, j’étais le seul à être en colère contre lui à la mi-temps. Il a fait des choses fantastiques et inscrit un joli but, mais il doit aussi défendre. Je l’ai critiqué parce qu’il n’était souvent pas bien placé dans nos phases de possession. J’espère qu’il restera avec nous cette saison, il a une bonne mentalité dans tout ce qu’il fait, mais il doit continuer à progresser. Il doit persévérer et gagner en régularité, ne pas se contenter de quelques gestes avec son talon”.
Avant le match retour jeudi prochain en Moldavie, les joueurs de Besnik Hasi affronteront le promu Zulte Waregem en championnat dimanche (16h00) au Lotto Park.
Belga