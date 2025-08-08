Conference League : Anderlecht domine nettement le Sheriff Tiraspol (3-0) à l’aller du 3e tour qualificatif

Le Sporting d’Anderlecht a signé une nette victoire 3-0 à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League de football, dominant les Moldaves du Sheriff Tiraspol jeudi soir au Lotto Park. Nilson Angulo (17e), Kasper Dolberg (48e) et Yari Verschaeren (81e) ont été les buteurs anderlechtois.

Les Mauve et Blanc ont mis la pression sur leur adversaire dès l’entame et se sont procuré une première occasion franche à la 10e minute: Nathan De Cat a récupéré le ballon haut sur le terrain et l’a transmis à Thorgan Hazard, qui lui a remis à droite. Excentré, le milieu de terrain de 17 ans a tiré sur Ivan Dyulgerov, le gardien du Sheriff. Le Sporting n’a pas tardé à concrétiser sa domination ensuite. En jambes depuis le début de la rencontre, Ilay Camara a appelé le ballon le long de la ligne à droite et a adressé un centre précis à Nilson Angulo, qui a ouvert le score d’une superbe reprise de volée dans la lucarne opposée (17e).

Au terme d’une combinaison collective dans la surface adverse, Yari Verschaeren a manqué de tranchant pour faire immédiatement le break (21e) et, quelques secondes plus tard, Kasper Dolberg a touché le poteau après avoir été trouvé en retrait (22e). Anderlecht a ensuite perdu le meilleur joueur du début de rencontre après 27 minutes: Camara, qui remplaçait déjà Ali Maamar, malade, dans le onze de départ, a dû sortir blessé alors qu’il était titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Anderlecht cet été, après quelques semaines d’indisponibilité en raison d’une blessure musculaire. À l’image d’Angulo, qui a tenté de loin (34e), les Mauves ont continué de mettre la pression sur la défense moldave. À la réception d’un centre de Hazard, Angulo a manqué le doublé en butant sur Dyulgerov (43e). Dès le retour des vestiaires, Anderlecht s’est montré bien plus efficace: Degreef a réussi un beau contrôle plein axe et a trouvé à gauche Verschaeren. Le milieu a immédiatement remisé pour Dolberg, qui a marqué dans le but vide (48e). Le break obtenu, les joueurs de Besnik Hasi ont levé le pied et ont davantage procédé en contres.

Tiraspol aurait pu réduire l’écart mais Elijah Odede, pourtant en position idéale après un coup de billard dans la surface bruxelloise, a frappé au-dessus (68e). Entré en jeu, Adriano Bertaccini a mis fin au suspense en récupérant un ballon mal contré dans la surface adverse, effaçant le gardien et donnant le ballon à Verschaeren, seul dans l’axe et auteur du troisième but (81e). Anderlecht et Tiraspol se retrouveront pour le match retour jeudi prochain à 19h00 à la Sheriff Main Arena de Tiraspol. En cas de victoire dans cette double confrontation, Anderlecht jouera sa place en phase de ligue de la Conference League à l’occasion du barrage (les 21 et 28 août) contre le vainqueur du duel entre les Chypriotes de l’Aris Limassol et les Grecs de l’AEK Athènes. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 2-2 à l’aller jeudi soir à Chypre.

Besnik Hasi “très satisfait” du visage d’Anderlecht mais attend des nouvelles de Camara