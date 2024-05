Concours Reine Elisabeth : une violoniste bruxelloise parmi les 70 candidats

Pauline van der Rest représentera, du haut de ses 19 ans, la Belgique au Concours musical reine Elisabeth 2024. Elle figure parmi les 70 candidats sélectionnés pour cette vingtième édition dédiée au violon. L’événement se tiendra de ce lundi 6 mai au 12 juin à Flagey et au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Les 70 candidats ont été sélectionnés parmi 290 violonistes âgés entre 18 et 31 ans. Plusieurs candidats ayant dû renoncer à leur participation, ils sont à présent 63. Pour postuler, chaque musicien devait enregistrer quatre œuvres en vidéo: une sonate pour violon seul de Bach, un Caprice de Paganini, le premier mouvement d’une sonate de Mozart, Beethoven ou Schubert, et une œuvre au choix. La sélection a été réalisée à huis clos par un jury international, présidé par Gilles Ledure. Les candidats sélectionnés se présenteront à la première épreuve publique, qui se déroulera du 6 au 11 mai.

Lors de cette épreuve, ils interpréteront les œuvres ou fragments d’œuvres que le jury aura choisis parmi les œuvres préparées: la Sonate n. 3 en ré mineur d’Eugène Ysaÿe, trois Caprices de Niccolò Paganini et une pièce que le candidat aura choisie parmi les suivantes: Trois Romances op. 22 de Clara Schumann; Impromptu concertant de George Enescu ; ou Dryades et Pan, extrait des Mythes op. 30 de Karol Szymanowski. La demi-finale aura, elle, lieu du 13 au 18 mai. Chacun des 24 demi-finalistes jouera un récital avec accompagnement de piano et, un autre jour, un concerto de Mozart avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian. Les récitals seront composés d’œuvres au choix et d’une œuvre inédite imposée, écrite spécialement pour cette session : “The Sun and Her Flowers” de Charlotte Bray. Quant à la finale, elle se déroulera du 27 mai au 1er juin. Les douze finalistes interpréteront chacun un concerto de leur choix et une œuvre inédite composée par Thierry Escaich. Ils recevront cette œuvre le jour de leur mise en loge à la Chapelle musicale. Ils auront donc une semaine, ni plus ni moins, pour l’étudier, sans aide extérieure. La pièce imposée sera interprétée avec le Belgian National Orchestra, sous la direction d’Antony Hermus. Fondé en 1937, le Concours reine Elisabeth met chaque année une discipline différente à l’honneur. L’an dernier, lors de l’édition consacrée au chant, le baryton sud-coréen Taehan Kim avait remporté le premier prix (doté de 25.000 euros) pour sa performance.

Belga