Communales : à Schaerbeek, Ecolo-Groen appelle à “entamer de réelles négociations”

Le groupe Ecolo-Groen à Schaerbeek appelle mercredi, dans un communiqué, les autres listes à cesser les invectives et à “entamer de réelles négociations” en vue de former une majorité dans la commune bruxelloise.

“Il faut cesser les attaques gratuites des uns contre les autres”, exhortent les écologistes. Arrivés troisièmes derrière le PS et le cartel MR-Engagés, les verts sont pressentis pour rester au pouvoir à Schaerbeek, quelle que soit la formule de coalition qui émergera. Ce mercredi, le président du PS bruxellois, dénonçait sur notre antenne une attitude arrogante du MR et une chasse à l’homme contre sa tête de liste locale, Hasan Koyoncu; et confirmait des contacts avec le PTB.

Ecolo-Groen se dit disposé à discuter avec tout le monde. Et le chef de file Vincent Vanhalewyn d’énumérer : “Oui, avec le PS, nous avons décidé de travailler sur des politiques ambitieuses en termes d’aménagement d’un espace public de qualité et de protection des plus vulnérables. Non, je ne crois pas que la diversité des élus socialistes fait du PS un parti communautariste ou clientéliste. Je suis convaincu de la volonté du PS de travailler avec une administration exemplaire et impartiale.”

“Oui, je pense le MR prêt à travailler avec nous sur le redressement des finances publiques, une plus grande propreté de nos rues et une sécurité renforcée. Non, je ne crois pas que le MR soit un parti raciste sans respect pour la diversité de la population schaerbeekoise.” “Oui, je pense la LB (Liste du Bourgmestre) prête à travailler avec nous pour continuer le redressement de la commune mené ensemble depuis de nombreuses années. Non, je ne crois pas que les difficultés électorales de la LB l’excluent d’office d’un projet d’envergure pour Schaerbeek.” “Oui, je pense le PTB prêt à travailler avec nous à la défense d’un service public fort et de transports publics renforcés. Non, je ne crois pas que le PTB fasse semblant de vouloir participer à une majorité et je crois en la sincérité de sa volonté de prendre part à un Collège.”

Avec Belga