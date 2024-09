Communales 2024 : Ecolo-Groen présente sa liste à Ganshoren qui sera tirée par Marie Fontaine

La liste de 29 candidats dont un tiers néerlandophone, accueille 5 candidats d’ouverture. “Ensemble, ils et elles représentent une large gamme de talents et d’expériences”.

C’est la conseillère communale, Marie Fontaine qui est tête de liste et candidate au poste de bourgmestre. “À Ganshoren, les habitants sont de plus en plus en demande de changement. Notre groupe local a d’ailleurs connu un formidable élan ces dernières années. Les Ganshorenois attendent une dynamisation de la commune. Ils veulent un vrai changement en matière de jeunesse, de culture, de propreté et de sécurité, d’espaces verts, de lien social et de solidarité”, déclare-t-elle.

La liste est soutenue par Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité (Groen) à la 29e place et par le député Kalvin Soiresse (Ecolo) à la 28e place. “La propreté et la sécurité sont des enjeux

importants pour les habitants de Ganshoren. Au-delà de la sensibilisation, il est urgent de renforcer l’équipe et les missions du service de prévention et de dynamiser ses relations avec la police et les habitants.”

Concernant les priorités, on retrouve notamment celle de donner plus de place aux jeunes en créant des espaces d’expression citoyenne et artistique, en favorisant l’accès au sport, et en renforçant les liens entre les personnes, les quartiers et les générations. Le parti s’engage aussi à promouvoir l’accès à des logements abordables et de qualité. La sécurité des déplacements figure également parmi les points clé du programme, avec un engagement à rendre la mobilité piétonne plus sûre et accessible.

