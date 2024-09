Communales 2024: À Watermael-Boitsfort, la population vieillit et le nombre d’adolescents augmente

Si, avec une moyenne de 43 ans (contre 37,8 dans la Région), Watermael-Boitsfort est la commune la plus âgée de Bruxelles, elle doit faire face à deux défis: le vieillissement de sa population mais aussi une hausse du nombre d’adolescents.

La population vieillit à Watermael-Boitsfort et le prix de l’immobilier peut freiner l’installation de jeunes ménages. Dans les années à venir, la part des plus de 65 ans va croître. Le but poursuivi reste le maintien à domicile, mais il faut anticiper et agrandir la maison de repos du CPAS. En 2026, elle passera de 128 à 151 lits, auxquels s’ajoutent un centre de jour, et des rénovations. Le tout pour près de 15 millions d’euros. “L’idée, c’est d’essayer de pouvoir cibler avec le plus d’exactitude possible quel est le besoin. Et puis, d’autre part, la réorientation de ce qu’est une maison de repos et de soins est impératif également”, explique Nouredine Ben Abdelkader, directeur de la maison de repos du CPAS.

En parallèle, la commune connaît une hausse du nombre d’adolescents entre 15 et 25 ans. Les maisons de quartier tentent de mettre sur pied des activités pour les jeunes de cette commune plutôt calme mais pour les ados, à part le centre sportif, il n’y a pas une veritable politique à leur écoute. Une idée serait de créer un conseil consultatif pour les jeunes.

Le vivre-ensemble entre ces générations et permettre aux jeunes de rester vivre dans la commune sont les défis de demain.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Daniel Magnette, Pierre Delmée