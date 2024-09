Communales 2024 : à Saint-Gilles, la Liste du Bourgmestre sera emmenée pour la première fois par Jean Spinette

“L’équipe sortante, échevines, échevins, conseillères et conseillers, se présenteront au suffrage des électeurs pour défendre avec enthousiasme un bilan dont ils sont fiers et un projet ambitieux. Cette équipe est renforcée par de nouveaux candidats et candidates pour porter ensemble un programme pour Saint-Gilles à l’horizon 2030 !”, confie le bourgmestre dans un communiqué.

Les 35 candidates et candidats qui composeront la Liste du Bourgmestre en vue des élections communales du mois d’octobre sont connus. “La liste est le reflet de la population de la commune : diversité des parcours, des professions, des cultures mais le principal est ce qui les unit : un projet d’intérêt général pour tous les habitants et les habitantes, et ce en alliance avec Vooruit qui présente 4 candidats.”

Juste après le bourgmestre, on retrouve Yasmina Nekhoul (2), Willem Stevens (3), Myriem Amrani (4), Thierry Van Campenhout (5) ou encore Catherine François en sixième position.

Pour Jean Spinette (PS) : “Ce que demande la population est très clair : une commune efficace et inventive qui les épaule au quotidien. Qui s’adapte pour répondre aux nouveaux besoins. Qui n’oppose pas, mais qui rassemble. C’est précisément l’ADN de la Liste du Bourgmestre depuis de nombreuses années.”

Concernant les priorités, on retrouve le logement, la sécurité, la propreté et la jeunesse. La Liste du Bourgmestre donne déjà quelques propositions concrètes qu’elle défend : “une crèche ouverte en soirée, un plan de rénovation de logements de la Régie foncière et de nos écoles, la plantation de 1000 arbres, plus de logements en AIS, des résidences d’artistes etc…”

Rédaction