Communales 2024 : à la Ville de Bruxelles, MR, DéFI et Les Engagés font front commun

L’objectif de cette alliance est de bloquer le Parti Socialiste et sa tête de liste Philippe Close et de devenir incontournable. Bastion de la gauche depuis 2001, la Ville de Bruxelles voit apparaître de nouvelles alliances. Lors des élections régionales de juin, c’est le PTB qui était la grande surprise. Le parti avait gagné 9 points par rapport à 2019.

Plus récemment, un nouveau front vient de s’ouvrir : MR/Open Vld, Les Engagés/CD&V et DéFI. Les deux premiers partis espèrent que les résultats d’octobre reflèteront ceux de juin. Pour rappel, le MR avait gagné 9 points. L’objectif de cette coalition est bien de barrer la route au PS/Vooruit mené par Philippe Close et à Ecolo/Groen porté par Benoit Hellings et surtout au projet de monter une majorité la plus progressiste possible. “Philippe Close et Benoit Hellings ont une nouvelle fois exprimé leur volonté de monter une majorité la plus à gauche possible, voire clairement ouverte au PTB”, alerte la liste MR.

“Ce n’est pas acceptable, une ligne rouge est franchie”, affirme David Weystman dans la DH. C’est pour cette raison que le candidat bourgmestre des libéraux bruxellois a appelé Les Engagés et DéFI à faire front commun.

Rédaction