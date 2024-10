Communales 2024 : à Etterbeek, Ecolo veut “un projet de mobilité plus ambitieux”

Alors que les élections communales approchent, certains partis font alliance, et d’anciens alliés se retrouvent sur le côté. A Etterbeek, la LB tirée par Vincent de Wolf a annoncé un pré accord avec le PS et Les Engagés. Pour en parler, Caroline Joway, tête de liste Ecolo à Etterbeek.

Si Ecolo ne dénonce pas le principe de ce pré-accord, la candidate s’inquiète que l’accord ait été conclu entre partenaires qui veulent rester au pouvoir et “ne pas proposer de programme concret”. En 2018, le parti avait obtenu 11 sièges et espère bien en gagner davantage, pour retourner dans la majorité. Mais gouverner avec la Liste du Bourgmestre risque d’être tendu sur certains points, notamment la mobilité. “On a eu de grosses divergences, notamment autour des emplacements de box vélo qui ont entrainé la suppression de place de parking, ou encore l’avenue Tervueren et la piste cyclable…”, confie Caroline Joway.

L’échevine sortante de la Mobilité veut un projet plus ambitieux et plus rapide en matière de mobilité et cite notamment comme exemple la place Jourdan. “Au départ, tout le monde était contre, et finalement les commerçants sont contents”.

Avec 2550 voix en juin, Ecolo est le deuxième parti à Etterbeek. “On se bat pour faire exister Ecolo dans la majorité”, conclut l’écologiste.

■ Interview de Caroline Joway, tête de liste Ecolo à Etterbeek au micro de Fabrice Grosfilley