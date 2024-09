Comment gommer les inégalités dans l’entrepreneuriat ? “Les femmes ont plus de freins devant elles”

Comment gommer les inégalités auxquelles font face les femmes dans l’entrepreneuriat, par rapport aux hommes ? Yasemine Tilquin, responsable Entrepreneuriat féminin chez CREDAL était l’invitée du 12h30 pour en parler.

Se lancer dans l’entrepreneuriat n’est pas chose aisée, d’autant plus lorsque l’on fait face à des inégalités. “Les femmes ont plus de freins devant elles“, confirme Yasemine Tilquin. “Ce n’est pas spécialement lié à elles, c’est lié à un contexte plus global“, précise-t-elle.

L’un de ces freins reste encore l’inégalité salariale par rapport aux hommes : “Women in business a réalisé un baromètre qui a montré que 52% des femmes indépendantes à titre principal à Bruxelles gagnaient moins de 20.000€ par an“, illustre l’invitée. Les hommes indépendants sont 40.3% à avoir ce type de salaire annuel.

Alors, que faire ? Le travail de Yasemine Tilquin consiste à accompagner ces femmes dans l’élaboration de leurs projets. Selon elle, il est possible de gommer ces inégalités, “déjà en réfléchissant soi-même à ses propres stéréotypes de genre qu’on véhicule toutes et tous“.

“Nous, on a pris le parti d’accompagner spécifiquement les femmes pour les motiver à entreprendre, mais aussi à le faire en ayant les bonnes bases, en osant proposer un prix juste par rapport à leur service ou à leur produit, en osant visibiliser leur projet, se mettre en avant“, détaille la responsable.

Pour cela, il s’agit “d’avoir confiance en soi et faire la distinction entre qui on est soi et le produit qu’on propose“, explique Yasemine Tilquin. Il faut également “s’adresser au bon public, s’entourer, se faire accompagner“, complète-t-elle.

■ Interview de Yasemine Tilquin réalisée par Maël Arnoldussen dans le 12h30