Commémoration et festivités à Bruxelles pour les 80 ans de la Libération

Le coup d’envoi a été donné dès 10h00 à la colonne du Congrès, avec un moment de recueillement et de mémoire. La parade s’est ensuite dirigée vers la Grand-Place où sont prévus les discours officiels et d’autres festivités.

A l’occasion des 80 ans de la libération de la Belgique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, diverses activités officielles et festives organisées par la Ville de Bruxelles se tiendront tout au long de la journée de mardi dans la capitale.

Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la colonne du Congrès, à tour de rôle, par des représentants de diverses ambassades, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, l’un des derniers représentants de la brigade Piron – le comte Henri d’Oultremont, par un représentant des Welsh Guards, ou encore par une délégation de l’école primaire Dachsbeck. “Nous nous souvenons des sacrifices, du courage et de l’unité qui ont permis à notre ville de retrouver la liberté. Aujourd’hui, à travers ces commémorations, nous faisons vivre l’âme de Bruxelles, cette ville où l’esprit de résistance et de solidarité n’a jamais faibli”, a souligné Philippe Close.

Évoquant toutefois une “paix fragile dans certaines parties de l’Europe”, le bourgmestre a adressé ses pensées aux Ukrainiens “victimes d’une violence absolue” depuis le début de la guerre avec la Russie. À l’adresse des jeunes générations, Henri d’Oultremont a tenu à pointer l’importance de “se souvenir de cette guerre le plus longtemps possible, de manière à ce que cela ne se reproduise plus”.

Dès la fin de la cérémonie protocolaire, la parade a été emmenée par le Welsh Guards Band jusqu’à la Grand-Place, où des discours officiels ont été prononcés dès 11h30. En marge de ce 80e anniversaire, le Manneken-Pis était quant à lui revêtu de son uniforme commando. La fresque “Mémoire”, réalisée par l’artiste Denis Meyers en collaboration avec les différentes écoles de la Ville de Bruxelles, sera ensuite présentée au public. Des festivités et animations gratuites auront lieu toute la journée – jusque 20h00 – toujours sur la Grand-Place, dont une exposition de reconstitution militaire mettant en vedette des véhicules de la Seconde Guerre mondiale et un campement historique.

Des groupes de swing et de jazz animeront également la journée, avec les représentations du Welsh Guards Band, de Jake Walker, Along Comes Mary ou encore du groupe Reverent Juke. Du 2 au 6 septembre, une exposition de photos et une diffusion de films-documentaires sur la libération de Bruxelles ainsi que sur les grands événements liés à cette date seront organisées dans la salle des Milices et la salle Ogivale de l’Hôtel de Ville. L’entrée est libre, mais l’ouverture aux écoles se fait sur inscription. Pour le public, l’exposition est visible le week-end de 14h00 à 20h00, ainsi qu’en semaine de 16h00 à 20h00 (à l’exception du vendredi 6 septembre avec une fermeture à 16h00).

Belga

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Yannick Vangansbeek