Combien y a-t-il d’habitants dans votre commune ? Et combien y en aura-t-il dans dix ans ?

L’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) sort ce jeudi ses projections* démographiques sur les dix prochaines années. Un constat principal : si la population reste globalement stable entre 2024 et 2034 à l’échelon régional, ce n’est pas le cas pour chaque commune.

Comme chaque année, le Bureau fédéral du Plan (BfP) et l’office national de statistiques Statbel ont publié en février dernier leurs projections démographiques pour les dix années à venir en Région bruxelloise. Il en ressort que, entre 2024 et 2034, la Région connaitra une très légère diminution de sa population (-2%), passant de 1.249.597 à 1.247.148 habitants. Il s’agit d’une rupture avec les décennies précédentes lors desquelles on a constaté une croissance démographique importante. Cette évolution s’explique par un solde migratoire interne – autrement dit les départs et les arrivées au sein de la Région bruxelloise – particulièrement négatif s’échelonnant chaque année entre -19 000 et -21 000 habitants. Malgré un solde migratoire international positif et des naissances plus nombreuses que des décès pendant cette période, cela ne suffira pas à compenser les départs de Bruxellois vers les deux autres Régions, prédit Statbel.

Mais qu’en sera-t-il au niveau de chacune des 19 communes bruxelloises ? C’est précisément à cette question qu’a voulu répondre l’IBSA.

Entre 2024 et 2034, la population augmenterait dans dix communes et diminuerait dans les neuf autres. C’est la population d’Evere qui augmenterait le plus : +3 200 habitants en dix ans, soit une hausse de 7 %, suivie de Koekelberg (+4,1%) et Woluwe-Saint-Lambert (3,9%). À l’inverse, des communes très denses, comme Saint-Josse-ten-Noode (-10,3%), Saint-Gilles (-7%) ou Schaerbeek (-4,5%) perdraient des habitants.

Ce contraste s’explique principalement par l’âges des habitants des différentes communes. Les évolutions les plus marquantes entre 2024 et 2034 sont celles du nombre d’enfants

en âge de fréquenter l’école primaire et l’école secondaire : le nombre d’enfants de 6 à 17 ans diminuerait dans toutes les communes. Celui des enfants en âge de fréquenter l’école maternelle, de 3 à 5 ans, n’augmenterait qu’à Etterbeek, Ixelles, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert, et diminuerait dans les 15 autres communes.

Cette baisse coïncide avec une autre étude sortie par l’IBSA en début d’année qui faisait état d’une baisse de la natalité à Bruxelles. Selon l’Institut, cette tendance devrait néanmoins légèrement s’inverser dans les années à venir étant donné que le nombre de tout-petits (0 à 2 ans) augmenterait partout, sauf à Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode.

En ce qui concerne l’évolution du nombre de seniors, le nombre augmenterait dans toutes les communes, mais dans des proportions différentes. Selon les communes, le nombre des plus âgés d’entre eux (80 ans et plus) augmenterait entre +9 % et +24 %, tandis que celui des personnes âgées de 65 à 79 ans augmenterait entre +6 % et +21 %.

