“Climat de terreur” aux Delhaize Karreveld et Théodor : des employés dénoncent des pratiques abusives

Début 2023, la société Ahold Delhaize a fait la Une de l’actualité en annonçant le passage en franchise de 128 supermarchés belges. Pendant des semaines, syndicats et employés ont fait le pied de grue pour s’opposer à ce changement, sans succès : un an plus tard, tous les établissements franchisés ont trouvé repreneurs. Nos confrères de RTBF-Investigation et de Médor ont mené une enquête sur le nouveau cadre de travail imposé aux employés. Dans leur viseur notamment : le repreneur des Delhaize Karreveld et Théodor, respectivement situés à Molenbeek et à Jette.

Ce jeudi matin, les deux médias ont diffusé un enregistrement sonore de ce nouveau patron, capté à son insu à l’issue d’une réunion du personnel. “C’est cet enregistrement qui a enclenché notre enquête“, expliquent nos confrères.

“Au moment où vous êtes dans le magasin, […] vous m’appartenez“, “Est-ce que vous êtes tous prêts à diminuer vos salaires ?“, peut-on notamment entendre. Rétrogradation, changement d’horaires, menaces sur les malades… “Autant de contraventions à la convention de travail signée lors du passage en franchise des magasins Delhaize“, rappellent les enquêteurs. “Au moment de la finalisation du processus, chaque membre du personnel, engagé avant la reprise, a emporté avec lui ses conditions de travail et de rémunération.”

Interrogés par nos confrères, les employés de ces magasins évoquent un “climat de terreur” et des “menaces tant psychologiques que physiques”. Trois d’entre eux ont entamé des actions pour harcèlement, violence, et non-respect de la réglementation sur le travail. Le gérant incriminé a refusé de répondre aux sollicitations et le groupe Delhaize évoque le trop peu d’éléments à l’heure actuelle pour rompre la collaboration avec ce dernier.

