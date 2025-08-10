Classissimo : rencontre avec l’artiste Joëlle Strauss
C’est une première au festival de musique classique Classissimo : un programme jeune public. Un concert pour les familles était organisé ce dimanche après-midi. Sur la scène, l’artiste Joëlle Strauss, c’est elle aussi qui joue ce soir. Un spectacle plus mature cette-fois : “Racines Nomades“. On vous emmène dans les coulisses du festival, elle nous accueille en pleine répétition.
■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Karim Fahim et Laurence Paciarelli