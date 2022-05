Classement sur la liberté de la presse : la Belgique recule de 12 places

En cette journée mondiale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières a publié la 20e édition de son classement mondial de la liberté de la presse et relève des disparités importantes en Europe. La Belgique recule de 12 places.

Le classement évalue les conditions d’exercice du journalisme dans 180 pays et territoire. Il avance le chaos informationnel actuel causé par un espace numérique globalisé et dérégulé, qui favorise la diffusion de fausses informations et la propagande.

28 pays, soit un nombre record, sont en situation très grave en termes de liberté de la presse. La situation est jugée bonne dans seulement 8 pays sur les 180 et plutôt bonne dans 40 pays, dont la Belgique. Notre pays était à la 11ᵉ position l’année dernière et est passé à la 23e place cette année.

De grands progrès en Belgique, notamment la loi sur la protection des sources, la législation la plus avancée d’Europe. La Belgique a perçu peu de condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme. Les institutions belges ne sont pas parfaites, mais comptent néanmoins parmi les meilleures sur ce sujet. Il y a statistiquement moins d’actions en justice contre du contenu journalistique.

La guerre en Ukraine : des effets dévastateurs

Reporters sans frontières (RSF) voit se dessiner trois tendances dans l’Union européenne. Tout d’abord, le retour des assassinats de journalistes. Depuis le 24 février 2022, 7 journalistes ont perdu la vie en couvrant la guerre en Ukraine. L’armée russe a délibérément visé des sources d’informations. En Russie même, le pouvoir assume une mainmise totale de l’information via l’instauration d’une censure de guerre, le blocage des médias et une chasse aux journalistes qui seraient récalcitrants.

Pour l’organisation, le fait que les institutions européennes ont interdit des médias diffusant la propagande russe sans cadre juridique approprié, risque d’être un prétexte pour des mesures de rétorsion à l’égard des médias européens.

Enfin, certains gouvernements ont durci les mesures liberticides à l’égard des journalistes, en particulier dans les pays de l’Est de l’Europe. RSF déplore également que le Royaume-Uni (24e) ait ouvert cette année la voie à une extradition aux Etats-Unis (42e) du fondateur de Wikileaks, Julian Assange.

Pour le secrétaire général de RSF, il est urgent de promouvoir un New Deal pour le journalisme, et d’adopter un cadre légal adapté, avec notamment un système de protection des espaces informationnels démocratiques.

7 médias belges s’associent pour lancer “Kiosque”

Un collectif de médias “belges, francophones et libres”, c’est de cette manière que c’est présenté. On y trouve les titres Médor, Wilfried, Axelle, Alter Echo, Le Ligueur et Tchak. Ce collectif, Kiosque, a un double objectif : interpeller le monde politique sur la liberté et la diversité de la presse et renforcer ou ramener la confiance entre les citoyens et les journalistes.

■ Interviews de Pavol Szalai, responsable du bureau Union européenne de Reporters sans frontières et de Laurence Jenard, directrice générale de Médor, réalisées par Anaïs Corbin