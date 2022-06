Classement des filières qui permettent d’accéder rapidement à un premier emploi

View.brussels, l’observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation, vient de réaliser un classement entre les diplômes et les premiers emplois.

D’après ce classement, l’enseignement sort en tête avec 95,6%, puis les sciences appliquées (93,3%), le paramédical (88,7%), l’administration / management (84,7%) et enfin le travail social et l’aide aux personnes (84,7%). Ce classement a été réalisé à partir de jeunes diplômés qui ont trouvé un emploi de minimum un mois dans l’année qui a suivi leur inscription chez Actiris.

Si l’on analyse un peu plus le classement, on peut y remarquer qu’en fonction du niveau d’études, les secteurs qui offrent plus d’opportunités sont différents. Pour ceux sortant de l’école avec un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS), les secteurs de la garde d’enfants et des soins infirmiers entre en tête, suivi des emplois portant sur la sécurité et enfin le domaine industriel.

Pour les étudiants ayant un baccalauréat, il sera plus facile d’obtenir un premier emploi dans les domaines du paramédical, de l’aide à la personne et enfin dans l’informatique. Le troisième niveau d’études du classement concerne les étudiants avec un master. Deux grands pôles sont particulièrement attractifs, ceux de l’administration et du management, ainsi que le secteur du droit et de la criminologie.

■ Un reportage de Léa Dubuc, Nicolas Scheenaerts et Théo Mazuy