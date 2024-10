CityGate I doit renforcer la cohésion sociale dans le quartier de Cureghem à Anderlecht

La transformation de l’ancienne zone industrielle en un nouveau quartier mixte et durable, près de la gare du Midi, comprend notamment près de 100 logements conventionnés et une crèche.

La commune d’Anderlecht et la Région bruxelloises espèrent renforcer la cohésion sociale dans le quartier de Cureghem avec l’inauguration mardi de CityGate I – Marchandises, un bâtiment à affectations multiples. L’espace propose un “bâtiment à affectations multiples” (le BAM) de près de 4.000 m2, avec 97 logements conventionnés, une crèche d’une capacité de 56 enfants, 130 emplacements de parking pour voiture et 107 caves au sous-sol ainsi que 276 places de parking pour vélo. Neuf logements libres se trouvent également au dernier étage, ainsi que quatre ateliers au rez-de-chaussée, trois plateaux d’espaces économiques, cinq espaces polyvalents et des terrasses aux étages.

Le projet se veut par ailleurs durable grâce à l’équivalent de 30% de logements zéro énergie dont les besoins en chauffage, eau chaude sanitaire et électricité domestique sont compensés par la production photovoltaïque. Un espace d’environ 500 m2 de toiture végétalisée est également accessible aux habitants. L’investissement global pour CityGate I – Marchandises s’élève à 43,9 millions d’euros, dont 11,15 millions d’euros de fonds publics régionaux. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a contribué à hauteur de 1,5 million d’euros. CityGate I – Marchandises a été inauguré par l’institution d’intérêt public citydev.brussels et le promoteur Kairos, en présence du bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps et de Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale.

Belga