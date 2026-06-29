Circulation des trains perturbée entre Bruxelles et Louvain lundi matin

Le trafic ferroviaire sur la ligne reliant Bruxelles à Louvain est perturbé lundi matin en raison de dommages survenus sur la caténaire.

Les trains circulent actuellement sur deux des quatre voies entre Diegem et Zaventem, indique le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Sur son site web, la SNCB prévient que des retards et des annulations sont possibles.

Certains trains sont déviés localement. Les travaux de réparation de la caténaire endommagée à Zaventem sont actuellement en cours. Il est encore trop tôt pour donner une estimation du moment où tout sera réparé, a indiqué un porte-parole d’Infrabel.

Belga