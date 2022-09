CHU Brugmann : le site Paul Brien à Schaerbeek inaugure ses derniers espaces rénovés

Le CHU Brugmann poursuit ses travaux de rénovation entamés depuis 2016 sur le site Paul Brien à Schaerbeek. Les derniers espaces rénovés sur le site Paul Brien, à Schaerbeek, ont été présentés au personnel et aux autorités communales.

Parmi les nouveautés, on retrouve notamment la “one day médicale”. Il s’agit d’une salle commune pour six patients et deux chambres individuelles, destinée principalement aux patients des secteurs de l’oncologie et de l’hématologie. Mais aussi un service de kinésithérapie de 750 mètres carrés contenant 15 box de consultation et une grande salle de sport.

Rédaction