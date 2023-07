Christos Doulkeridis : “Les citoyens grecs sauvent l’honneur de la Grèce”

A Rhodes dans le cadre d’un déplacement privé, le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis (Ecolo), s’investit dans l’accueil des touristes évacués.

Le bourgmestre d’Ixelles raconte sur son compte Facebook : “Il est 4h30 à Rhodes et je viens de quitter une des équipes de volontaires qui s’est spontanément constituée pour venir en aide aux touristes qui ont dû quitter en urgence leur hôtel. Je me suis d’abord retrouvé, après avoir entendu l’appel d’une amie dans un gymnase qui a été réquisitionné. Sur place, à ma grande surprise, je constate qu’il n’y a quasi que des volontaires. Sans aucun mode d’emploi, ils mettent en oeuvre un accueil d’urgence.”

Christos Doulkeridis constate que la situation devient de plus en plus critique : “Les salles se remplissent les unes après les autres. Il y en a presque dans toutes les villes de l’île, il faut secourir des milliers de personnes. A un moment, je me dis qu’il n’y aura pas assez de monde pour encadrer tout ce qui doit être fait, d’autant qu’aux sinistrés évacués de leur hôtel, viennent petit à petit s’ajouter les touristes qui viennent de débarquer et qui ne peuvent évidemment pas rejoindre leur hôtel. Des familles entières qui se demandent ce qui va se passer pour elles. Et pourtant, il ne manque nulle part de volontaires et beaucoup y passeront la nuit et d’autres les relaieront au début de la journée.”

“Hommage à la population”

L’élu conclut : “J’ai beaucoup à dire sur les problèmes que j’identifie dans la gestion de ce drame par les autorités publiques, même si je reconnais que la catastrophe est totalement inhabituelle. Mais pour l’instant, je tiens à rendre un énorme hommage à cette population pour sa solidarité et son courage. Et ce courage il est là depuis le début des feux, sur le terrain, près des flammes, pour tenter d’aider les équipes de secours et empêcher l’irréparable. Malheureusement ça n’aura pas été suffisant, mais quelle leçon de civisme donnée par des personnes de toutes les générations, tant des femmes que des hommes. Chapeau.”

Contacté par nos soins, le bourgmestre d’Ixelles fait le point sur la situation sur place ce lundi : “Petit à petit des personnes peuvent retourner dans leur hôtel, ou retourner dans leur pays si elles le souhaitent. Donc cela se régularise, mais il y a encore de personnes qui arrivent, et toutes les zones ne sont pas en sécurité pour le moment.”