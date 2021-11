Christophe De Beukelaer considère la COP26 comme la “COP de la com”

Christophe De Beukelaer, député CDH, revient sur deux points essentiels présentés lors de la COP26 à Glasgow : la répartition intra-belge et le financement climat international.

Invité dans l’émission Toujours Plus d’Actu de Fabrice Grosfilley, ce jeudi, Christophe De Beukelaer semble insatisfait des résultats de la Belgique lors de cette rencontre internationale. Le manque d’accord intra-belge est le point noir selon le député. Pour rappel, la Flandre a refusé de négocier la réduction de ses émissions de CO2 avec la Wallonie et la Région bruxelloise. Christophe De Beukelaer précise qu‘il aurait été possible de convaincre la Flandre, si les négociations avaient été lancées beaucoup plus tôt.

Le deuxième point essentiel de ce sommet concerne le financement climat international par la Belgique. Selon le député, il faut regarder le résultat global de la Belgique et ce n’est pas assez pour l’année prochaine.

“On est un peu plus de 200 millions d’euros environ, alors que les associations nous disent clairement que notre contribution juste serait de 500 millions d’euros. Ce dont on avait besoin, ce n’est pas seulement d’un chiffre pour l’année 2022. Ce dont on avait besoin, c’est d’une vision pluriannuelle. Et c’est ça que demande tout le monde ici: comment est-ce que vous vous engagez dans 10 ans la Belgique ? Et ça, on n’est pas capable de le faire.“

Les conclusions officielles de la COP26 ne sont actuellement pas connues, mais devraient l’être d’ici quelques jours.

■ Interview de Christophe De Beukelaer (député CDH), en direct de Glasgow par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu sur BX1+.