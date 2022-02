Cholestérol : La Ligue Cardiologique Belge veut déconstruire les idées reçues

La Ligue cardiologique belge a annoncé mercredi le lancement d’une campagne pour mieux comprendre le cholestérol, intitulée “Vrai/Faux: 11 idées reçues sur le cholestérol”. Une série de propos sur le cholestérol sont repris, analysés et complétés dans une brochure d’information gratuite à retrouver dans les hôpitaux ainsi que sur le site internet de l’organisation.

Les maladies cardiovasculaires restent toujours l’une des causes principales de mortalité en Belgique, rappelle l’organisation. Il s’agit cependant d’un des facteurs de risque sur lesquels les personnes concernées peuvent agir afin d’améliorer leur santé, selon la ligue. L’organisation insiste sur l’importance de sensibiliser la population à ce problème et lance une campagne sur les maladies cardiovasculaires auprès du grand public. “Comme l’hypertension, le diabète et d’autres facteurs de risque cardiovasculaire, le cholestérol est un ennemi sournois. Il abîme les artères en silence, on ne sent pas que nos artères sont en train de se boucher”, explique l’organisation.

Il peut mener à une crise cardiaque ou un AVC, indique la ligue. “A ce moment-là, le cholestérol a déjà envahi un grand nombre des artères à tous les points critiques de notre organisme (cœur, cerveau, aorte abdominale et thoracique, rein, etc).” L’organisation insiste sur l’importance de faire un contrôle régulier et de connaître son taux de cholestérol.

Belga

