Choc au sommet ce samedi entre l’Union Saint-Gilloise et Courtrai

Les Bruxellois occupent actuellement la 1ère place de la Jupiler Pro League, avec 6 points après 3 matchs, tout comme Courtrai et Ostende.

Au centre d’entraînement du club de l’Union Gaint-Gilloise, la pression monte ce vendredi. Demain, les Unionistes affronteront Courtrai et, en cas de victoire, resteraient au sommet de la Jupiler Pro League.

“Tout le monde sait que l’Union veut se stabiliser en division 1, c’est l’objectif principal. Tant qu’on est là, c’est bien. On essaye d’en profiter un maximum. On sait que c’est éphémère, mais on doit s’accrocher au maximum et essayer de vouloir garder cette position le plus longtemps possible“, explique à notre micro l’entraîneur de l’Union saint-gilloise Felice Mazzu.

Du côté de Saint-Gilles, on est optimiste pour le match de demain. D’autant plus que les joueurs pourront à présent compter sur leur public qui revient en masse au stade, moyennant un Covid Safe Ticket.

Le match aura lieu à 16h15.