Charles Vairet est le nouveau directeur des Brigittines

Patrick Bonté, l’actuel directeur général des Brigittines, le Centre d’art contemporain du mouvement de la Ville de Bruxelles, quittera ses fonctions à la fin de l’année, indique Les Brigittines dans un communiqué.

Au terme d’une procédure de recrutement lancée en décembre dernier, le comité de sélection composé de membres de l’équipe, de membres de l’Assemblée Générales, et de personnalités externes, a choisi Charles Vairet.

Charles Vairet est directeur artistique et programmateur en France dans le domaine de la danse, de la musique et des écritures hybrides, précise le communiqué. “Il a été choisi pour ses compétences et ses qualités humaines et dans le souci de préserver le caractère unique des Brigittines dans le champ chorégraphique à Bruxelles, en Belgique et à l’international.”

Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2025.

Rédaction – Photo : Les Brigittines