Championnat belge : Anderlecht annule le premier match de préparation de sa saison

Le match de préparation entre le Sporting Hasselt et le RSC Anderlecht prévu samedi a été annulé ont annoncé les deux clubs vendredi.

“Anderlecht a annoncé ce matin que le match amical prévu demain ne pourrait pas avoir lieu. Le club vient tout juste de nommer un nouvel entraîneur et souhaite d’abord effectuer une semaine complète d’entraînement avant de disputer un match.” peut-on lire dans un communiqué du Sporting Hasselt.

Cette annonce survient quelques jours après l’arrivée de Vitor Bruno comme nouveau coach d’Anderlecht. Le Portugais de 43 ancien coach du FC Porto succède à Jérémy Taravel qui reste dans le staff des Mauves et Blancs comme assistant.

Les deux clubs ont annoncé que tous les tickets vendus pour assister à la rencontre seront remboursés et qu’Anderlecht versera une compensation au club limbourgeois pour les frais engagés et la perte des recettes.

Belga