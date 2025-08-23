Challenger Pro League : le RWDM n’a pas barré le chemin à Beveren (0-2)

Vainqueur 0-2 au RWDM, Beveren a aligné une troisième victoire lors de la 3e journée de la Challenger Pro League. Au classement, les Lions sont premiers avec le maximum de points et les Bruxellois (4 points) occupent momentanément la 9e position, cinq rencontres étant programmées à 20 heures.

Fort de ses succès, Beveren a pris les devants avec un dynamique Christian Brüls sur le flanc droit. Mais les visiteurs ont dû se contenter de corners. A l’exception du tir de Kurt Abrahams dévié en corner par Bill Lathouwers (33e), ceux de Sieben Dewaele (16e), Christophe Janssens (23e) et Mathis Servais (32e) n’ont pas été plus dangereux que les envois des Molenbeekois Noah Dodeigne (15e) et Usman Simbakoli (39e).

Après la pause, les Lions ont interprété le même scénario. Ils ont forcé plusieurs coups francs dans la zone adverse et Lathouwers s’est montré très vigilant sur une tentative de Brüls servi par Dewaele (56e). Mais le gardien bruxellois a été collé sur place quand Lennart Mertens a repris en un temps un centre de Laurent Jans (79e, 0-1). Il n’a pas été plus heureux quand Bruno Godeau a mis fin à une partie de flipper dans le rectangle (82e, 0-2).

Belga