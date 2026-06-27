Chaleur: “il n’y a pas de réflexion en termes d’aménagement de villes”

Comment adapter Bruxelles aux canicules ?

La question était au cœur du Debrief du 26 juin 2026avec notamment Fabian Maingain (Lib.res), député bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Caroline Sägesser, politologue au CRISP.

Pour Fabian Maingain, les décisions budgétaires actuelles vont à rebours des besoins: “on voit bien qu’il n’y a pas une réflexion en termes d’aménagement de villes, mais juste comment réduire les budgets financièrement”. Il s’inquiète également que les investissements pour végétaliser les façades ne soient pas suffisamment pris en compte en prévision des prochains épisodes caniculaires.

Caroline Sägesser, elle, pointe des décisions concrètes qui pèsent sur la capacité d’adaptation de la ville. Elle cite notamment l’arrêt des primes Rénolution et plaide pour un plan d’isolation des toitures, “l’élément le plus décisif pour protéger la population chez elle”, ainsi que des aménagements dans les logements publics.

Sur la place Schuman, faute de moyens pour le projet initial, elle estime qu’on pourrait au moins “tendre à des choses qui vont créer de l’ombre”.

Retrouvez le débat en intégralité dans Le Débrief du 26 juin 2026.