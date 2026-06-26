Chaleur: Bruxelles cartographie ses fontaines d’eau potable accessibles au public

L’outil répertorie actuellement 58 fontaines d’eau potable gérées par Bruxelles Environnement dans les parcs régionaux. Il intègre également les fontaines temporaires installées par Vivaqua ainsi que les fontaines communales. La carte sera encore enrichie et affinée dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Dans le contexte de la vague de chaleur qui touche actuellement le pays, le gouvernement bruxellois a également installé, en collaboration avec Vivaqua, quatre fontaines temporaires sur des sites très fréquentés: la Grand-Place, le Mont des Arts, le parc Élisabeth et le site de l’Atomium.

“Nous voulons continuer à développer le réseau de fontaines d’eau potable dans nos parcs et nous examinons également la possibilité d’installer des brumisateurs à certains endroits”, a indiqué Ans Persoons.

Selon la secrétaire d’État, cette nouvelle carte interactive constitue un outil “indispensable” en cette période de fortes chaleurs. “Trouver un endroit pour se rafraîchir est essentiel, tout comme boire suffisamment d’eau”, a-t-elle souligné.

Belga