Chadi Cherfan : “Nous allons faire encore mieux qu’aux régionales”

Chadi Cherfan est tête de liste pour la Team Fouad Ahidar à Anderlecht. Il était un des invités de Bonjour Bruxelles.

En juin dernier, le nouveau parti de Fouad Ahidar avait créé la surprise en obtenant 3 sièges à la Région. “Un magnifique programme a été rédigé, explique Chadi Cherfan. Nous avons obtenu la 4e position à Anderlecht. On espère faire mieux. Nous sommes tous les jours sur le terrain et les gens nous disent qu’ils en ont marre des partis politiques traditionnels. On est là pour travailler et on va cartonner.”

Pour la tête de liste, il faut renforcer la sécurité dans la commune et être proche de la police. Elle souhaiterait mettre des caméras partout et aussi recruter plus de policiers.

Quant à l’autre grand problème d’Anderlecht, la propreté, Chadi Cherfan souhaite qu’on augmente le ramassage des poubelles et surtout qu’on enterre des containers et qu’on installe des cendriers. “Il faut sensibiliser les citoyens à la propreté et la commune doit être à l’écoute des besoins.”

Interview de Chadi Cherfan, tête de liste Team Fouad Ahidar à Anderlecht, par Fabrice Grosfilley