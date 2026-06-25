“C’est une solution paresseuse et mauvaise” : Alexia Bertrand tacle la taxe proposée par Yvan Verougstraete

Alexia Bertrand, cheffe de groupe Anders à la Chambre, était l’invitée de Bonjour Bruxelles. Elle réagissait à la proposition du président des Les Engagés, Yvan Verougstraete, d’instaurer une taxe de 0,3 % sur le patrimoine mobilier à partir de 500.000 euros.

Selon Alexia Bertrand, cette mesure risque d’avoir des effets négatifs sur l’économie et l’investissement. “Quelqu’un n’est pas riche à partir du moment où il a économisé ou mis de côté 500.000 euros“, estime-t-elle, soulignant qu’une telle somme ne représente pas nécessairement une fortune lorsqu’elle doit servir de réserve pour plusieurs années.

La députée fédérale juge également que cette taxe pourrait pénaliser l’entrepreneuriat. “Ça va créer un problème immense pour l’entrepreneuriat”, affirme-t-elle, évoquant notamment le risque de voir les investisseurs retirer leur argent des entreprises pour le placer dans la pierre. “Les gens vont sortir tout leur argent de l’économie réelle, de nos sociétés qui ont besoin d’être financées, pour le mettre dans des immeubles.”

Pour Alexia Bertrand, cette réorientation de l’épargne pourrait avoir des conséquences sur le marché immobilier. “Vous allez vers une crise de l’immobilier et ça veut dire que l’immobilier va coûter plus cher. Les gens qui veulent acheter une maison de la classe moyenne vont être pénalisés par un système comme ça.”

Si elle dit comprendre le sentiment d’injustice exprimé par certains citoyens, la députée estime que la réponse doit se trouver ailleurs. “Le sentiment d’injustice, je le comprends. Aujourd’hui, vous payez trop sur le travail. Il n’est plus possible de créer un capital avec votre travail.”

Elle plaide dès lors pour une réforme fiscale plus large plutôt qu’une taxation du patrimoine. “C’est une solution paresseuse et mauvaise. Ce qu’il faut, c’est avoir le courage de faire une véritable réforme fiscale où vous baissez véritablement l’impôt sur le travail.” Selon elle, l’objectif devrait être de favoriser la création de richesse plutôt que de taxer davantage les patrimoines existants.

■ Interview d’Alexia Bertrand au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles