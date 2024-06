C’est officiel : Thomas Meunier ne partira pas pour l’Allemagne mercredi avec le reste du groupe

“Thomas Meunier ne pourra provisoirement pas se rendre en Allemagne mercredi en raison d’une blessure musculaire. Des examens complémentaires seront effectués dans les prochains jours“, a décrit le communiqué. Meunier était sorti sur blessure dans le premier quart d’heure du match face au Luxembourg. Le latéral se tenait l’intérieur de la cuisse droite lorsque le staff médical est intervenu.

Thomas Meunier provisionally won’t travel to Germany on Wednesday because of a muscle injury. There will be more tests in the next couple of days. Get well soon, Thomas. 💔 pic.twitter.com/WsVdmoO1vh

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 9, 2024