“C’est chouette d’avoir vu un Boeing 787 d’aussi près!”: le 8e “spotters’ day” emmène des passionnés sur le tarmac de Zaventem

C’est ce lundi qu’a lieu le traditionnel “spotters’ day” de l’aéroport de Bruxelles-National, une journée lors de laquelle vingt passionnés d’aviation peuvent observer de près les décollages et atterrissages. L’aéroport situé à Zaventem organise cet évènement pour la 8e fois.

Les participants ont été sélectionnés sur base d’un concours en ligne. 165 candidats avaient répondu à quelques questions et envoyé leur plus belle photo d’avion. Les “spotters” retenus peuvent non seulement s’approcher des pistes, ils auront accès à une partie des coulisses de Brussels Airport: ils assisteront dans l’après-midi à l’entretien d’un appareil dans un des hangars. Un arrêt à l’aéroport militaire de Melsbroek, voisin, est prévu pour voir de près un A400M.

Les “spotters”, ces observateurs passionnés d’avions, ont deux plateformes dédiées autour de Brussels Airport, libres d’accès, comme le rappelle le porte-parole de l’aéroport, Jeffrey Franssens. Ce qui rend le spotters’ day unique, “c’est qu’ils peuvent venir jusque sur le tarmac, pour prendre des images des appareils“, tout en restant à une distance de sécurité, note-t-il. “Certaines compagnies utilisent aujourd’hui leurs appareils spécialement décorés, car ils savent que c’est le spotters’ day“.

Brussels Airlines a ainsi fait voler son “Trident”, l’avion dédié aux Diables rouges. Les “spotters” remarquent chacun l’un ou l’autre avion à ajouter à leur tableau de chasse. Lowie Van Gorp note ainsi “un appareil islandais qui n’avait encore jamais été à Brussels Airport”, dont le cliché va rejoindre sa collection de 100.000 photos, prises sur les deux dernières années. Un autre participant, Maarten De Bondt, indique avoir vu un avion de l’armée pakistanaise. “C’est aussi chouette d’avoir vu un Boeing 787 d’aussi près!“

Avec Belga – Photo Belga