Cédric Istasse : “La situation est complexe mais elle ne vient pas de nulle part”

Pourquoi le fédéralisme belge est-il à ce point particulier qu’on peut difficilement le comparer à un autre système politique ? C’est la question à laquelle le Crisp a voulu répondre dans un numéro hors-série de son Courrier hebdomadaire et que son rédacteur en chef, Cédric Istasse, a résumé ainsi dans l’émission “+ d’Actu” : “C’est un fédéralisme de dissociation. La plupart des Etats fédéraux sont des fédéralismes d’association, où on décide de se mettre ensemble, alors que nous on est parti d’un Etat unitaire pour devenir un Etat fédéral. “

En écoutant l’entretien vous apprendrez que la Belgique est un État multipolaire mais qui se vit comme bipolaire, que la VGC ( Vlaamse Gemeenschappcommissie) n’est pas une entité fédérée. Ou encore que l’exemple suisse souvent cité par la N-VA n’est pas le plus pertinent : “la N-VA a l’art de faire son marché… pour retrouver une situation comparable à la nôtre, il faut plutôt aller du coté du Canada avec les blocs francophone et anglophone”.



L’ouvrage a pour but de servir de base de référence à tous ceux qui s’intéressent aux débats communautaires et institutionnels … et risque d’être fort utile en 2024 : “Ce que l’on montre c’est que la situation est complexe, mais elle ne vient pas de nulle part, elle n’est pas inventée pour compliquer la situation, elle est le reflet de l’histoire où les demandes flamandes ne correspondaient pas aux demandes francophones “.

Propos recueillis par Fabrice Grosfilley

■Revoir l’interview de Cédric Istasse, rédacteur en chef du Courrier hebdomadaire du CRISP, dans + d’Actu