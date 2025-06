CEB : après l’épreuve, les corrections

Alors que les épreuves du CEB se déroulent toute la semaine, les élèves de 6e primaire sont évalués dans différentes matières.

Si aujourd’hui les jeunes ont travaillé sur le français, après l’épreuve, place à la correction pour les enseignants. “Chacun a sa tâche attribuée. On fait la correction sous forme de chaîne”, témoigne une enseignante. La correction est faite de manière rigoureuse, avec comme espoir : la réussite des élèves. Ces séances de correction se déroulent sous l’oeil attentif d’un inspecteur, responsable du secteur.

Chaque jour, ce sont plus de 1 000 copies corrigées par jour et par épreuve ici. Pour certains professeurs, c’est l’occasion de retrouver certains collègues et de passer un moment convivial. Chaque année, 50 000 élèves de 6e primaire sont invités à passer le CEB, et le taux de réussite s’élevait à 87% l’année dernière.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli