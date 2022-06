CE1D, CESS : une permanence réseaux sociaux prévue pour éviter les fuites

En parallèle du CEB pour les 6ème primaires, les élèves de 2e secondaire avec le CE1D et ceux de retho avec le CESS ont commencé leurs épreuves ce matin. Cette année, une permanence sur les réseaux sociaux a été mise en place pour éviter les fuites d’examens.

Le CE1D (Certificat d’enseignement secondaire du premier degré) est obligatoire depuis 2013 et concerne tous les élèves de 2e année commune et complémentaire du secondaire. L’épreuve est organisée à partir d’aujourd’hui jusqu’au 21 juin. Les élèves ont commencé ce matin avec l’épreuve de français puis enchaineront avec les mathématiques (20 juin), les sciences (21 juin) et des langues modernes (avec les épreuves écrites demain et les oraux jusqu’au 21 juin.) Les autres disciplines enseignées feront, elles, l’objet d’épreuves internes non standardisées.

Enfin, le CESS, obligatoire depuis 2015 seulement, s’impose à tous les élèves de 6e secondaire et de 7e professionnelle. L’épreuve, qui se tient sur deux jours, porte sur deux matières seulement : le français aujourd’hui et l’histoire demain. Ici aussi, les autres matières feront l’objet d’examens internes déterminés par les écoles.

Mais le partage de photos et vidéos sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, Instagram et Snapchat, une fuite d’examen, est vite arrivée. L’année passée, une épreuve de sciences du CE1D avait fuité sur TikTok, causant son annulation.

Pour éviter qu’un tel cas se reproduise cette année, la Fédération Wallonie-Bruxelles a renforcé ses dispositifs de sécurité. La ministre de l’Éducation Caroline Désir a fait savoir cette semaine que son administration suivait la situation de près afin que de tels cas ne se renouvellent pas.

Iris Vienne, directrice faisant fonction de la Direction des standards éducatifs et de l’évaluation à la Fédération Wallonie-Bruxelles, indique avoir mis en place une permanence sur les réseaux sociaux visant à détecter rapidement toute tentative de fuite. “On veille à ce que les documents soient distribués le plus tard possible dans un délai acceptable pour l’organisation. On peut transmettre une épreuve alternative aux écoles et si l’épreuve devait être annulée, le conseil de classe peut délivrer le certificat en se basant sur le dossier de l’élève.” Elle explique également que pour éviter une nouvelle fuite de l’épreuve de science du CED, les fiches écrites ont été remplacées par une vidéo.

Mais ces mesures n’auront pas suffi. Selon La Libre Belgique, plusieurs fiches des épreuves orales de néerlandais prévues dans le cadre du CE1D ont circulé sur TikTok.

Des fiches de remplacement ont donc été envoyées aux écoles et la Fédération Wallonie-Bruxelles a déposé plainte contre X.

► Anaïs Corbin