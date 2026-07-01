Ce week-end, Ixelles devient le cœur battant des arts de rue

Du 3 au 5 juillet, le nouveau festival Nayad investit plusieurs lieux emblématiques d’Ixelles, dont Flagey, la place Sainte-Croix, la place Fernand Cocq, l’École des Étangs et l’Abbaye de la Cambre. Au programme : 20 représentations mêlant théâtre de rue, cirque, musique, fanfares, déambulations et spectacles de feu.

Pensé comme un rendez-vous festif et accessible, le festival souhaite faire découvrir les arts de rue au plus grand nombre. La majorité des spectacles sont proposés à prix libre. Des marionnettes-DJ aux acrobates, en passant par une fanfare tropicale et un spectacle de feu en clôture, la programmation promet de nombreuses surprises.

“On espère que les gens repartiront avec l’impression d’avoir redécouvert leur propre quartier. Les arts de rue ont ce pouvoir-là“, explique Simon Laroche, coordinateur du festival.

La place Sainte-Croix accueillera le cœur de l’événement avec un village composé d’une guinguette, d’un bar, de foodtrucks et d’un manège forain. À l’École des Étangs, deux créations sur réservation seront également proposées : OYEZ, une comédie de théâtre de rue, et Nour, un spectacle de cirque contemporain mêlant théâtre, danse et acrobaties aériennes.

Le festival est porté par l’ASBL Merci Bonsoir et entièrement organisé par une équipe de bénévoles. La programmation complète est disponible sur le site du festival.