Catherine Moureaux : “Nous avons besoin de soutien, comme Anvers a pu en bénéficier”

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean est revenue ce mardi sur la vague de fusillades qui touche actuellement la Région Bruxelloise. Invitée de “+ d’Actu”; Catherine Moureaux a noté que sur les 22 fusillades recensées ces 6 derniers mois par le parquet de Bruxelles, seules 5 avaient eu lieu sur le territoire de sa commune : “le gros est porté par le cannabis. Ce qui est certain c’est qu’après le Covid on constate que l’on saisit plus d’armes et plus d’argent. L’an dernier on a saisi 3 millions d’euros, alors qu’on était sur 250 000 euros les années précédentes”.

Fortement critiquée par le Mouvement Réformateur pour sa gestion de la sécurité la socialiste a répliqué : “David Leisterh ne sait pas de quoi il parle. Le chiffre de 12 000 délits constatés en 2020 mais 2020 c’est l’année Covid, des milliers de PV Covid ont été dressés cette année-là”. Elle a également nuancé ses critiques du plan Canal : “le plan canal avait une visée et une pratique qui ne sont plus celles d’aujourd’hui. La méthode de travail qui visait un très grand nombre de citoyens est une technique que j’ai critiqué. Par contre; les policiers qui sont là sont extrêmement utiles”.



La bourgmestre a également commenté son rendez-vous avec la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden au cours duquel elle a demandé notamment la mise à disposition de 20 policiers supplémentaires dès cet été : “le début de l’entretien fut tendu. J’avais rédigé trois courriers. Mais elle a affirmé comprendre la situation, j’espère qu’elle entendra notre demande. C’est la ministre de l’intérieur de toute la Belgique et donc aussi de Bruxelles. Nous avons besoin de soutien comme Anvers a pu en bénéficier précédemment”.

► Des propos recueillis par Fabrice Grosfilley