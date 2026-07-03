Caroline Désir, très critique envers le projet de loi sur les visites domiciliaires: “Un texte inutile et inefficace”

Caroline Désir, députée fédérale PS, était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Caroline Désir a également quitté jeudi soir le conseil communal d’Ixelles, où elle a siégé une dernière fois avant de mettre un terme à près de vingt années d’engagement politique dans la commune à la suite de son futur déménagement à Forest.

Interrogée sur le projet de loi sur les visites domiciliaires (dont les discussions se poursuivront toute la journée à la Chambre), la députée se joint au concert des critiques. Elle dénonce des visites trop peu encadrées. “C’est un texte dont absolument tous les acteurs auditionnés ont dit qu’il violait les droits fondamentaux. Il est non seulement inutile comme texte juridique, mais en plus inefficace. Il n’offre aucune garantie par rapport à l’intérêt supérieur des enfants. Il y a quelque chose qui ne va fondamentalement pas. Ce projet de loi permet à la police et à l’office des étrangers de débarquer au domicile d’une personne, que ce soit la personne recherchée ou un hébergeur potentiel, y compris à partir de 5h du matin, de défoncer la porte, de fouiller, etc. Cela n’est pas rien en termes de violation du domicile !”

Rédaction