Caroline Désir quitte le conseil communal d’Ixelles après près de 20 ans

Caroline Désir (PS) quittera jeudi soir le conseil communal d’Ixelles, où elle siégera une dernière fois avant de mettre un terme à près de vingt années d’engagement politique dans la commune à la suite de son futur déménagement à Forest.

Quelques heures après une longue nuit passée à la Chambre des représentants, où la commission de l’Intérieur et de la Migration a débattu du projet de loi sur les visites domiciliaires, la députée fédérale PS a confié quitter Ixelles “avec un petit pincement au cœur”.

Caroline Désir a également jeté un regard sur près de vingt années d’engagement à Ixelles. “J’ai eu l’occasion de faire de chouettes choses à Ixelles, comme conseillère communale puis échevine. J’y ai rencontré des fonctionnaires formidables“, a-t-elle encore déclaré.

Élue pour la première fois en 2006, elle a notamment exercé les fonctions d’échevine avant de devenir ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2019. Depuis décembre 2024, elle préside le groupe socialiste au conseil communal.

Le bourgmestre Romain De Reusme (PS) a salué le départ d’une “figure marquante” du conseil communal. Il estime que Caroline Désir laissera une empreinte durable dans l’histoire récente d’Ixelles.

La députée socialiste se tourne désormais vers Forest. “Avoir un ancrage local fort, cela a toujours été important pour moi. Maintenant, je vais vivre de nouvelles aventures avec une locale et un bourgmestre que je connais depuis longtemps“, a-t-elle expliqué.

Sa démission ouvrira également une nouvelle étape pour la majorité communale. Lors de la prestation de serment prévue au conseil communal de septembre, Gerard Rinse Oosterwijk fera son entrée au sein de l’assemblée. Ce sera le retour d’un élu Vooruit au conseil communal d’Ixelles. Bien que le PS et Vooruit se soient présentés sur une liste commune lors des dernières élections communales, aucun candidat de Vooruit n’avait été élu directement.

Belga