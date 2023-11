Cap sur la mode avec l’édition automnale des ‘Brussels Fashion Sales’ aux Halles Saint-Géry

Les Halles Saint-Géry accueilleront du 16 au 18 novembre une vingtaine de créateurs bruxellois pour des ventes éphémères, offrant l’occasion de découvrir des collections et pièces uniques à prix réduits, annonce le cabinet de l’échevin bruxellois, Fabian Maingain (DéFI).

Les ‘Brussels Fashion Sales’ existent depuis deux décennies dans la capitale, à raison de deux fois par an. Pour cette édition automnale, le rendez-vous est fixé du 16 au 18 novembre, dans les Halles Saint-Géry, dans le centre-ville.

Parmi la vingtaine de participants, on retrouve les stylistes Audrey Ickx, Els Mommaert, Sophie Heymans, ou encore les griffes Komono, This is no disco, Slip Belge ou encore World of wonder.

Valérie Berckmans, créatrice bruxelloise, exposante et organisatrice de l’événement, note que “ces ventes sont une belle occasion pour le public de découvrir ce que la mode bruxelloise a à offrir, de faire connaissance et de soutenir les créateurs locaux et de s’offrir des jolies pièces originales et durables à des tarifs avantageux”.

Elle ajoute que les créateurs adorent ces moments “qui nous permettent de faire découvrir nos pièces et de conseiller nos clients. Ce sont précisément ces échanges et conseils qui donnent un sens à notre métier : sublimer les matières, coupes et couleurs et les personnes qui les portent”, explique-t-elle.

“C’est aussi permettre à ces entrepreneurs et à ce secteur touché par les crises successives de reprendre leur souffle et de repartir de plus belle en continuant à faire rayonner Bruxelles”, conclut Fabian Maingain.

Belga