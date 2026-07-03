Canicule: Ixelles promet un plan d’action pour adapter ses écoles

Les associations de parents des écoles communales d’Ixelles ont demandé jeudi soir au conseil communal l’élaboration d’un plan canicule scolaire afin de mieux préparer les établissements aux épisodes de fortes chaleurs, tandis que le collège a annoncé la création d’un groupe de travail dès la rentrée et plusieurs mesures immédiates et structurelles.

Au nom de huit associations de parents, Muriel Courtois a indiqué que l’interpellation citoyenne avait recueilli plus de 300 signatures en huit jours. Selon elle, la vague de chaleur de la semaine dernière a mis en évidence les limites des réponses apportées, avec des horaires réaménagés, des sorties annulées et un appel aux familles pour prêter des ventilateurs. “L’improvisation au jour le jour n’est pas une politique, et met nos enfants en danger“, a affirmé la porte-parole, qui réclame un plan canicule scolaire couvrant toutes les écoles communales et élaboré avec les directions et les associations de parents.

L’échevin de l’Enseignement, Gautier Calomne (MR), a rappelé que plusieurs mesures avaient été prises durant l’épisode de chaleur: adaptation des récréations et des activités sportives, utilisation des locaux les plus frais, annulation des excursions, installation de tonnelles dans certaines écoles et possibilité pour les parents de garder leurs enfants à domicile avec absence justifiée. Il a également annoncé la commande de brumisateurs pour les plaines de vacances et de deux unités de climatisation destinées aux salles de sieste.

Durant l’été, un état des lieux sera réalisé dans l’ensemble des écoles communales et plusieurs expérimentations seront menées, notamment avec des protections solaires sur les vitrages. Un groupe de travail réunissant directions, services communaux, enseignants et représentants des parents sera installé dès la rentrée afin d’élaborer une stratégie commune d’adaptation des écoles aux fortes chaleurs.

Tous les groupes politiques ont soutenu le principe d’une meilleure anticipation face aux canicules.

Belga