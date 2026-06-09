Cancer du pancréas: des scientifiques de la VUB font une découverte fondamentale pour un meilleur traitement

Des scientifiques de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont fait une découverte importante concernant les cellules du pancréas. En cartographiant un pancréas sain en détail jusqu’au niveau cellulaire, ils ont découvert que certaines cellules rares de l’organe sain présentent déjà de fortes similitudes avec les cellules tumorales les plus agressives, indique l’université dans un communiqué mardi.

Cette découverte fondamentale, publiée dans la revue Gut, ouvre de nouvelles perspectives en matière de détection précoce et de traitement ciblé de cette maladie mortelle, souligne l’université.

Le cancer du pancréas est l’une des formes les plus agressives et les plus difficiles à traiter de la maladie.

Le tissu des canaux de drainage du pancréas – d’où proviennent la plupart des tumeurs – était considéré comme une structure simple ne comportant qu’un seul type de cellules. La découverte de l’équipe de chercheurs dirigée par Ilse Rooman a fait évoluer cette image.

► Lire aussi | Vers une fermeture des urgences du site Paul Brien? “Ce serait vraiment un recul important en termes de soins de santé”



“Pour comprendre le cancer, il faut d’abord connaître l’organe sain“, explique le professeur Rooman. “Maintenant que nous savons que ces cellules sont déjà naturellement présentes, nous pouvons commencer à étudier si elles jouent un rôle dans le développement de la tumeur. Cela pourrait offrir des possibilités de détection précoce.”

En comparant leurs nouvelles données avec des tissus provenant de patients atteints de cancer du pancréas, les chercheurs ont obtenu des résultats qui ont des implications majeures pour la recherche et la thérapie futures. Grâce à cela, ils plaident pour une approche distincte dans le traitement des patients atteints d’une variante plus rare de la maladie (ASCP) et ceux atteints de la variante la plus courante (PDAC).

Belga – Photo : Belga Image