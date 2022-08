BX1 fait sa rentrée : le BIFFF, le retour de vos émissions d’actu et votre radio en DAB+

Dès ce lundi 29 août, BX1 reprend ses programmes habituels en télévision et en radio, avec quelques nouveautés au programme.

BX1 sur le BIFFF

Ce lundi, le BIFFF, le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles, fait son grand retour. Et à l’occasion du 40e anniversaire de ce grand rendez-vous de la capitale, BX1 sera présent sur toutes ses plateformes avec, en télévision, le retour du Journal du BIFFF pour cinq numéros, présentés par Pierre Beaudot. Et en radio, une émission quotidienne exceptionnelle présentée par Thierry Tinlot et Pierre Beaudot, tous les jours du festival de 18h15 à 21h00.

Le retour des émissions d’actualité

La rédaction de BX1 reprend également ses habitudes dès ce lundi avec le retour de vos émissions d’actualité tout au long de la semaine :

Du lundi au vendredi, Le 12h30 reprend du service en radio et en télévision pour vous informer sur l’actualité de la mi-journée, avec Murielle Berck, Jim Moskovics, Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez ;

reprend du service en radio et en télévision pour vous informer sur l’actualité de la mi-journée, avec Murielle Berck, Jim Moskovics, Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez ; Du lundi au vendredi, David Courier reprend ses interviews de personnalités culturelles dans LCR ;

; Lundi, vous avez rendez-vous avec Sport , présenté par Christophe Durant ;

, présenté par Christophe Durant ; Mardi, place à votre émission consacrée aux changements dans la société, Autrement , avec Cyprien Houdmont et Jean-Christophe Pesesse ;

, avec Cyprien Houdmont et Jean-Christophe Pesesse ; Mercredi, l’actualité politique se transforme en débat dans Versus , avec Michel Geyer ;

, avec Michel Geyer ; Jeudi, le débat sera culturel dans Mont des Arts , présenté par David Courier ;

, présenté par David Courier ; Vendredi, un portrait ou la découverte d’un endroit bruxellois dans Hors Cadre et En Immersion , et la reprise des discussions autour de la mobilité bruxelloise dans Le Tram de Thomas Dufrane

et , et la reprise des discussions autour de la mobilité bruxelloise dans de Thomas Dufrane Samedi, Jean-Jacques Deleeuw débriefe l’actualité de la semaine avec deux invité·es politiques dans Les Experts ;

; Dimanche, Fabrice Grosfilley invite trois personnalités culturelles à se découvrir dans Connaissez-vous, alors que Pierre Beaudot fait le point sur l’actualité musicale du moment dans Octave.

Le 18h reviendra également du lundi au vendredi dans sa formule long format, alors que T’es de Sortie ?, présenté par Jessica Matthys, retrouvera l’antenne les mardis, jeudis, vendredis et samedis, avec une pause cinéma pour Ciné Qua Non et Serial Trailer chaque mercredi. Ne manquez pas non plus le retour de Station Europe, un dimanche toutes les deux semaines, et de Big Boss, un dimanche par mois.

Une nouvelle émission sera à découvrir du lundi au vendredi à 17h25 : Le Zapping du 12h30, qui reprendra les meilleurs moments du 12h30. Avant le retour du journal Vivre Ici, le JT des médias de proximité, le 26 septembre.

Enfin, dès le samedi 8 octobre, En Stoemelings fera sa première apparition en télévision : Sébastien Van Mulders vous présentera chaque semaine le portrait d’un·e artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le sport en force

BX1 vous proposera également une large offre sportive sur ses antennes durant cette prochaine saison. L’émission Sport de Christophe Durant sera à suivre tous les lundis à 18h25 avec des résumés des matches de football des clubs professionnels bruxellois, des reportages et des interviews. L’émission C’est Hockey, présentée par Fanny Rochez, sera également de retour lors de la reprise de la saison, chaque lundi à 18h50, pour un résumé du week-end des clubs bruxellois.

La saison 2022/2023 du championnat de Belgique de hockey sur gazon féminin sera également à suivre en direct, tous les dimanches dès 12h00, avec Nicolas Buytaers et ses consultant·es.

Le futsal sera évidemment toujours à l’honneur sur votre média bruxellois avec l’inénarrable Pierre-Alexis Matton, à la tête de l’émission Foutsal chaque samedi à 18h15. Et le 9 septembre prochain, Pierre-Alexis Matton sera en direct dès 20h55 pour une diffusion en direct du match entre le Bouraza Futsal Team Brussels et le BSEP Futsal Morlanwelz, depuis le Palais du Midi.

La radio arrive bientôt en DAB+

En radio, Le 12h30 reprend ses quartiers dans le studio de BX1+ du lundi au vendredi.

Et dès le 26 septembre, votre radio passera en DAB+ et proposera une grille des programmes plus complète avec de nouvelles émissions. Celles-ci restent actuellement secrètes, mais nous vous en dirons plus prochainement !

