BX1 est le premier média d’information pour 1 Bruxellois sur 4

C’est ce qui ressort d’une étude menée fin 2021 sur un échantillon représentatif de la population bruxelloise.

Le média régional bruxellois rassemble toujours plus de publics sur ses différentes plateformes, avec une évolution significative de l’audience. BX1 est même la référence auprès de 1 Bruxellois sur 4, selon une étude menée fin 2021 par le bureau d’étude de marché indépendant AQ Rate pour le compte de BX1.

“Une belle reconnaissance“

“Cette étude d’audience réalisée auprès de 1.000 bruxellois confirme que BX1 est la référence pour l’information bruxelloise. BX1 est le premier média bruxellois cité, par1 habitant de la Région sur 4“, déclare Marc de Haan, Directeur Général de BX1. “C’est une belle reconnaissance, d’autant plus que près de 72% des Bruxellois déclarent connaître BX1 !“.

30.000 spectateurs supplémentaires

“Chaque jour, ce sont plus de 156.000 Bruxellois qui suivent nos émissions TV. Cela représente tout de même près d’1 Bruxellois sur 5 !“, s’enthousiasme Marc Depauw, Directeur Administratif et Financier de BX1.

Et d’ajouter: “Depuis la dernière étude menée en mai 2020 par Dedicated, nous sommes parvenus à fidéliser plus de 30.000 spectateurs supplémentaires. Une augmentation de 25% en un peu plus d’un an“. Parmi les thèmes phares de la chaîne, ce sont l’info et le sport qui décrochent la palme du public.

“C’est une véritable satisfaction de voir que nos efforts paient et que le professionnalisme et la qualité de nos journalistes sont reconnus“, se réjouit Jean-Jacques Deleeuw, Directeur de l’information et Rédacteur en chef de BX1. “L’actualité de la capitale est passionnante et les habitants de la capitale ne s’y trompent pas quand il s’agit de savoir ce qu’il se passe près de chez eux“.

112.184 auditeurs écoutent BX1+

Lancée fin 2019, la web radio BX1+ est déjà écoutée tous les jours ou plusieurs fois par semaine par 112.184 auditeurs. “Ces résultats encourageants seront encore renforcés à la rentrée avec le lancement prochain de BX1+en DAB+“, ajoute Jean-Jacques Deleeuw.

Et Marc de Haan de conclure: “À BX1, l’audience est bien sûr importante mais ce n’est pas notre boussole: nous ne cherchons pas seulement à plaire, notre mission est avant tout d’informer les Bruxellois de manière complète et rigoureuse. Ces résultats consacrent la qualité et l’impact du travail de toute l’équipe de BX1, le mérite lui en revient“.

