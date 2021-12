BX1+ aura sa place sur les ondes DAB+ bruxelloises et du Brabant Wallon

La décision a été prise par le Gouvernement et la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mercredi.

La convention entre la FWB et BX1 qui autorise et balise la diffusion de BX1+ en DAB+ a été approuvée. Il a également été demandé à la RTBF, conformément à son contrat de gestion, de concéder à BX1+ une fréquence sur la zone de Bruxelles et du Brabant-Wallon. Il n’y a aujourd’hui plus aucun doute que votre chaîne de radio bruxelloise prendra sa place sur les ondes au plus tard le 27 septembre prochain, et sera diffusée sur les récepteurs compatibles. “Cette décision du gouvernement francophone constitue un événement majeur dans l’histoire de BX1, qui prend de la sorte une nouvelle dimension.” a communiqué Marc de Haan, directeur général de la chaîne. Cette ouverture à la fréquence DAB+ est un projet pilote qui pourrait s’élargir aux autres médias de proximité. La convention reconnaît par ailleurs la production non-linéaire de BX1 comme répondant à notre mission de service public, et sera donc renforcée par un subside complémentaire.

Un renouvellement de convention pour 12 médias de proximité

La Fédération Wallonie-Bruxelles a également renouvelé les conventions des 11 autres médias de proximités belges. Ces conventions, conclues pour une durée de neuf ans, renforcent les missions de base des médias de proximité, et les dotent d’engagements entre autres en matière de développement numérique, de dynamisme des programmes, de culture, ainsi que de diversité et d’égalité. Elles rentreront en vigueur dès le 1er janvier 2022, et prévoient une évaluation et des modifications possibles à mi-parcours.

La Rédaction avec Belga – Photo : Belga/Hatim Kaghat