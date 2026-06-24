Budget 2027 : Laaouej refusera toute mesure linéaire sur le dispositif ACS

Le volet budgétaire des emplois ACS en Région-capitale et de potentielles restrictions qui avaient quelque peu échauffé les esprits à la fin des négociations du budget 2026 en avril dernier pourraient être à la base d’un regain de tension dans le cadre des travaux budgétaires pour 2027.

C’est du moins ce que donne à penser un communiqué adressé à l’agence Belga par le ministre socialiste de l’Action sociale et des Pouvoirs locaux, Ahmed Laaouej. Se disant “pleinement conscient de l’obligation de respecter une trajectoire budgétaire“, ce dernier a toutefois tenu à rappeler qu’à ses yeux, cet effort collectif ne pouvait “se faire au détriment du secteur non-marchand, indispensable à la population. Aucune mesure d’économie linéaire ne pourra être tolérée sur le dispositif ACS“, a-t-il dit, répétant un propos tenu dans ce sens dans le cadre du budget 2026.

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Cette sortie intervient alors que le ministre de l’Emploi Laurent Hublet (Les Engagés) a demandé à la direction d’Actiris de lui transmettre les montants de pistes d’économies potentielles à réaliser d’ici la fin de la législature, entre autres, via une réduction à 95% de la prime ACS, et la suppression de 100 ou 200 postes ACS, a-t-on appris à bonne source.

“À l’approche des premières orientations pour l’exercice budgétaire 2027, le ministre Ahmed Laaouej, tient à réaffirmer l’importance stratégique et humaine du dispositif des Agents Contractuels Subventionnés (ACS) pour la Région bruxelloise“, a réagi le chef de file socialiste bruxellois.

La position du ministre se veut “claire, constante et non négociable depuis le début de la législature: la préservation du dispositif des ACS constitue une ligne rouge absolue. Ces 5.700 emplois représentent la colonne vertébrale de nombreuses associations, d’infrastructures de quartier et de services de proximité au bénéfice direct des Bruxelloises et des Bruxellois“, a-t-il souligné, cité dans un communiqué de son cabinet.

Selon M. Laaouej, “cet arbitrage essentiel” a déjà fait l’objet d’un “consensus clair” lors de la conclusion de l’accord de majorité. Plus récemment, à la suite de discussions menées au sein du gouvernement, “le maintien du dispositif ACS a été acté lors de l’adoption du budget d’Actiris le 16 avril dernier“.

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Le ministre de l’Action sociale souligne que les engagements de la majorité forment “le socle indispensable de la confiance gouvernementale“. “À l’aube des travaux pour le budget 2027, le ministre fera preuve d’une vigilance totale quant au strict respect de cette trajectoire. L’action du gouvernement bruxellois doit s’attacher à concilier l’efficacité budgétaire globale avec la stabilité des services de proximité et du tissu associatif bruxellois“, a-t-il conclu.

Belga