Un Bruxellois de 13 ans décède dans l’incendie d’une maison à Linkebeek

Il a malheureusement succombé à ses blessures à l’hôpital.

Cette nuit, un incendie a eu lieu dans un bâtiment de la rue Hollebeek à Linkebeek, annonce ce vendredi matin le parquet de Hal-Vilvorde. Plusieurs résidents y vivaient sans être enregistrés, dont quatre mineurs. Parmi eux, un garçon de 13 ans originaire de Bruxelles a été transporté à l’hôpital, grièvement blessé, où il a finalement succombé à ses blessures. Les trois filles qui se trouvaient avec lui, également originaires de Bruxelles, sont âgées entre 14 et 16 ans.

Un expert en incendie et un médecin légiste ont été nommés pour déterminer la cause de l’incendie et du décès. “Les premières constatations de l’expert en incendie montrent qu’un foyer d’incendie a été trouvé sur un matelas“, explique le substitut du procureur du Roi Gilles Blondeau. Il n’a pas encore été possible de déterminer si le feu a été allumé délibérément ou non.

Le corps du garçon de 13 ans sera autopsié par le médecin légiste dans la journée. Les trois autres jeunes filles mineures ont été privées de leur liberté et seront interrogées aujourd’hui dans la matinée afin de faire la lumière sur les circonstances de l’incendie.

Après l’interrogatoire, il sera décidé avec le Parquet de Bruxelles – compte tenu du lieu de résidence des mineurs – qui sera chargé de la suite de l’enquête.

V.d.T. – Photo : Google Map