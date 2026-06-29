Bruxelles respire comme toute la Belgique: le mercure repasse sous les 30°C

Bien que les températures restent estivales, les Belges pourront pousser un soupir de soulagement ce lundi. Après plusieurs jours de canicule, le mercure repasse sous la barre des 30°C, avec des maxima de 23°C à 27°C, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

La Belgique (comme ses voisins européens) connaît une vague de chaleur exceptionnellement précoce depuis le 17 juin. Le mercure a toutefois entamé sa décrue et retourne à une chaleur plus soutenable. Quelques averses (orageuses) pourraient accueillir ce début de journée sur le centre et l’est du pays. Puis, le ciel se dégagera partout. Au fil des heures, des nuages se formeront mais le temps devrait rester sec partout. L’ouest profitera d’un thermomètre à 23°C, tandis que la Campine et la Lorraine belge enregistreront encore 27°C. Le bord de mer profitera de davantage de fraîcheur avec 21°C, sous un vent modéré.

En soirée, le ciel sera légèrement nuageux ou dégagé. En cours de nuit, des nuages élevés et moyens dériveront sur le pays en provenance de la mer du Nord. En Ardenne, des nuages bas pourraient également se former. La nuit sera véritablement plus fraîche avec des minima compris entre 13°C et 17°C.

Belga