Bruxelles Propreté : la collecte des déchets impactée dans plusieurs communes

Ce lundi 20 juin, l’ensemble des services de Bruxelles-Propreté sont fortement perturbés par la journée d’action nationale en front commun pour la défense du pouvoir d’achat.

Les recyparks sont fermés ce lundi 20 juin. Les collectes des sacs poubelles se retrouvent impactées également, la situation étant différente d’une commune à l’autre.

Collectes des sacs blancs :

· Bruxelles Canal : 30% de sacs non collectés

· Bruxelles Louise : 40% de sacs non collectés

· Bruxelles Laeken : 30% de sacs non collectés

· Bruxelles Neder-over-Heembeek: : 95% de sacs non collectés

· Forest : 30% de sacs non collectés

· Ixelles : 50% de sacs non collectés

· Saint-Gilles : 20% de sacs non collectés

· Uccle : 50% de sacs non collectés

· Watermael-Boitsfort (quelques rues mitoyennes avec Ixelles) : 80%de sacs non collectés

Collectes des sacs bleus :

· Bruxelles Pentagone : 20% de sacs non collectés

· Bruxelles Canal : 100% de sacs non collectés

· Bruxelles Louise : 95% de sacs non collectés

· Bruxelles Laeken : 80% de sacs non collectés

· Bruxelles Neder-over-Heembeek : 95% de sacs non collectés

· Forest : 99% de sacs non collectés

· Ixelles : 98% de sacs non collectés

· Jette (quelques rues mitoyennes avec Bruxelles Laeken) : 100% de sacs non collectés

· Saint-Gilles : 90% de sacs non collectés

· Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Bruxelles Canal) : 100% de sacs non collectés

· Uccle :97%

· Watermael-Boitsfort (quelques rues mitoyennes avec Ixelles) : 80% de sacs non collectés

Collectes des sacs verts et orange :

Concernant ces collectes, le site www.bruxelles-proprete.be reprendra les informations plus en détails dans le courant de la journée.

D’autres dates prévues

Par ailleurs, les habitants de ces communes dont les sacs ne seraient pas collectés ce lundi 20 juin sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu’à la collecte suivante :

· Sacs blancs : jeudi 23 juin

· Sacs bleus : lundi 27 juin

· Sacs verts et orange : lundi 27 juin.

